Autárquicas: as imagens da noite incerta em Lisboa e do regresso de Santana à Figueira da Foz

As primeiras projecções sobre a taxa de abstenção nas eleições autárquicas indicam que esta terá ficado entre 45% e 50%, revelaram a RTP e a SIC. Se estes valores se confirmarem, a taxa de abstenção terá atingido um dos valores mais altos desde que se realizou a primeira ida às urnas, em 1976. Nas últimas eleições, em 2017, a taxa de abstenção ficou em 45% e, em 2013, foi de 47,4%. Os resultados provisórios agora conhecidos confirmam a tendência constatada ao longo do dia, quando a afluência observada foi sendo menor do que há quatro anos.

Acompanhe aqui os resultados desta noite eleitoral.