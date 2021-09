Segunda vitória para Bruno Lage na Premier League

Não tem sido fácil a vida de Bruno Lage na Premier League inglesa. O antigo técnico campeão pelo Benfica chegou ao Wolverhampton com a promessa de bom futebol, mas a realidade tem sido bem dura para o português que lidera a equipa mais portuguesa do campeonato. Mas, neste domingo, a fortuna voltou a sorrir a Lage e aos Wolves, que triunfaram por 0-1 no terreno do Southampton.

Depois de tantas derrotas pela margem mínima (três), Lage viu a sua equipa garantir os três pontos de forma igualmente económica, graças a um golo do mexicano ex-Benfica Raul Jiménez, que marcou pela primeira vez esta época, o seu primeiro golo desde que se lesionou gravemente em Novembro do ano passado.

Como é habitual, o Wolverhampton entrou com uma dose generosa de portugueses — José Sá, João Moutinho, Nélson Semedo e Daniel Podence, mais Rúben Neves, Trincão e Fábio Silva no banco. E foi o guarda-redes que chegou esta temporada do Olympiacos quem desempenhou papel fundamental no único golo do jogo. Sá enviou uma bola longa na direcção de Jiménez, que tirou vários adversários do caminho e festejou o seu regresso aos golos 11 meses depois.

Foi a segunda vitória de Bruno Lage nesta sua aventura como treinador principal na Premier League — já tinha trabalhado em Inglaterra como adjunto de Carlos Carvalhal. E o Wolverhampton fica mais tranquilo na classificação com esta vitória — é 13.º, com seis pontos. Já o Southampton continua sem vencer esta época, somando apenas quatro pontos (quatro empates e duas derrotas).