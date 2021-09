Nápoles continua perfeito na Série A

Napolitanos já vão em seis vitórias consecutivas, depois do triunfo no San Paolo sobre o Cagliari.

O Nápoles continua a ser a única equipa perfeita na Série A italiana. Os napolitanos conseguiram ontem a sua sexta vitória em outros tantos jogos, derrotando o Cagliari por 2-0, regressando desta forma ao topo da classificação, com 18 pontos, mais dois que o AC Milan e mais quatro que o campeão Inter.

Está a ser um arranque tremendo para a formação orientada por Luciano Spaletti, que tem tido no jovem avançado Victor Osimhen uma garantia de golos em todos os jogos. O nigeriano tem tido um arranque tremendo de época e voltou a marcar esta noite no San Paolo, contabilizando já seis golos em seis jogos – marcou dez na temporada passada.

Foi Osimhen a abrir o marcador no San Paolo logo aos 11’, mas muito do mérito do golo pertenceu a Zielinski, que conseguiu chegar a uma bola antes de esta sair pela linha final e fez o cruzamento na medida certa para o nigeriano. Já na segunda parte, o Nápoles ganhou outro conforto no resultado, com um penálti convertido pelo capitão Lorenzo Insigne aos 57’.