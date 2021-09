Mourinho derrotado no “derby” de Roma

É uma das rivalidades mais intensas e ferozes do futebol italiano e, neste domingo, teve um jogo à altura. A Lazio venceu o “derby della capitale” frente à Roma de José Mourinho por 3-2, um regresso aos triunfos para os “laziale” na Série A italiana e o segundo desaire para o técnico português desde que assumiu os destinos da formação romana - tinha começado com seis vitórias consecutivas.

A Lazio, agora treinada por Maurizio Sarri, teve uma entrada de rompante no “derby”. Aos 10’, Milinkovic-Savic fez o 1-0 num lance em que Rui Patrício tem algumas culpas e, antes que a Roma pudesse responder, Pedro Rodríguez, que defrontava a sua antiga equipa, fez o 2-0 aos 19’.

Ainda antes do intervalo, Ibañez reduziu para 2-1 na sequência de um canto e relançou o jogo para a segunda parte. Felipe Anderson fez o 3-1 para a Lazio aos 63’, após um passe soberbo de Ciro Immobile, mas a Roma não demorou muito a reduzir, com um penálti convertido por Vertout aos 69’.

Seguiram-se 20 minutos de grande intensidade, sempre com a Roma mais perto do empate, mas Reina, o veterano de 39 anos, brilhou a grande altura na baliza da Lazio, e não deixou que os homens de Mourinho tirassem alguma coisa do jogo.