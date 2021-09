Juventus sofre para segurar a segunda vitória na Série A

Dois, dois, dois. Dois triunfos, dois empates e dois desaires é, à 6.ª jornada, o balanço da prestação da Juventus na Série A 2021-22. Neste domingo, os “bianconeri” venceram a Sampdoria por 3-2, em Turim, subindo provisoriamente ao 9.º lugar da classificação, liderada pelo AC Milan.

Paulo Dybala inaugurou o marcador aos 10’, mas sofreu um revés aos 20, quando foi forçado a abandonar o relvado, por lesão. Entrou para o lugar do argentino o sueco Dejan Kulusevski, que haveria de fazer a assistência para o terceiro golo da Juventus, da autoria de Locatelli (57').

Antes, porém, Bonucci havia feito o 2-0, de grande penalidade (43'), e Yoshida reduziu logo a seguir, ainda antes do intervalo. Depois do terceiro golo dos “bianconeri”, o melhor que a Sampdoria (actualmente no 15.º lugar, com cinco pontos) conseguiu foi chegar ao 3-2, por Candreva, após assistência de Adrien Silva.