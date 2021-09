Agarrar o adversário, a excepção da lei 12

A lei 12 (faltas e incorrecções), no último parágrafo da página 102, dispõe: “… Se um defensor começa a agarrar um atacante fora da área de penálti e prossegue a sua acção pata o interior da área, o árbitro deve conceder um pontapé de penálti”. Ou seja, em linguagem mais simples, o agarrar um adversário é a única excepção para a punição ser aplicada onde termina a sua acção; todas as outras infracções (empurrar, carregar, rasteirar, etc.) são punidas onde ocorre a acção, ou seja, no local onde a respectiva infracção teve início.