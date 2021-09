Mulheres arrebatam os prémios no Festival de Cinema de San Sebastian

As mulheres foram as grandes vencedoras da noite de encerramento do Festival de Cinema de San Sebastian, que no sábado premiou ex-aequo as actrizes Jessica Chastain, estrela de Hollywood, e Flora Ofelia Hofmann Lindahl, uma dinamarquesa de 16 anos, com o prémio de melhor actuação em todo o festival. O filme romeno Crai nou - Blue Moon, realizado por Alina Grigore, recebeu a Concha de Ouro de melhor filme na 69.ª edição do maior festival de cinema espanhol e a realizadora Tea Lindeburg foi premiada com a Concha de Prata pela direcção de Du som er i himlen - As in Heaven.

Este ano,o festival inaugurou uma nova categoria, a de actuação sem distinguir género, de um protagonista. Jessica Chastain, estrela de The Eyes of Tammy Faye e Hofmann Lindah, por Du som er i himlen - As in Heaven, foram as premiadas. “Que entusiasmante que este ano celebre duas actuações de mulheres, é atordoador”, disse Chastain.

Em The Eyes of Tammy Faye, a actriz nomeada para dois Óscares conta a história da ascensão e queda da famosa teleevangelista americana Tammy Faye Bakker - um papel que já começou a gerar conversas sobre uma possível nomeação para os Óscares para a actriz, profundamente transformada.

Tea Lindeburg recebeu a Concha de Prata de melhor realização por As in Heaven, um olhar inclemente sobre a maternidade no século XIX contada por uma adolescente. Já Blue Moon é a primeira longa da actriz romena Alina Grigore, que segue uma jovem que tenta fugir da sua casa no meio rural onde é vítima de abusos.

Entre os vencedores da noite estão a directora de fotografia Claire Mathon, premiada pelo thriller francês Enquête sur un scandale d’état e a realizadora franco-bósnia Lucile Hadzihalilovic recebeu o prémio especial do festival pelo seu filme Earwig. Tatiana Huezo venceu ainda o prémio de melhor filme latino-americano por Noche de fuego.

Celine Sciamma recebeu o prémio máximo do público por Petite Maman e Ouistreham, de Emmanuel Carrere e com Juliette Binoche, recebeu o prémio do público para melhor filme europeu.

O único vencedor masculino nas categorias individuais foi o realizador britânico Terence Davies, premiado pelo seu guião de Benediction, um biopic sobre o poeta e militar Siegfried Sassoon.