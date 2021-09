Morreu Pee Wee Ellis, que ajudou a pôr o funk na música de James Brown

O lendário saxofonista e arranjador de James Brown, morreu aos 80 anos na sexta-feira em Inglaterra. O seu nome está associado a temas como Cold Sweat ou Say It Loud - I’m Black and I’m Proud .

Morreu Pee Wee Ellis, o saxofonista que foi o director musical da estrela da soul James Brown no final dos anos 1960 e que é considerado um dos arquitectos da música funk pelos seus arranjos e composições revolucionárias em temas como Cold Sweat e Say It Loud - I'm Black and I'm Proud. Tinha 80 anos e a sua página oficial no Facebook anunciou a sua morte na sexta-feira, detalhando apenas que o músico morreu durante a noite de “complicações cardíacas”.