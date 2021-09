Número de colocados no ensino superior baixou, apesar de ter havido mais candidatos

Mais de 14 mil estudantes que se candidataram ao ensino superior não conseguiram uma colocação na 1.ª fase do concurso nacional de acesso, cujos resultados são divulgados este domingo. Há pelo menos uma década que a percentagem de candidatos que garante entrada nas universidades e politécnicos neste período do ingresso não era tão baixa. O número histórico de candidatos e as notas mais baixas nos exames nacionais a algumas disciplinas, como Matemática, ajudam a explicar o fenómeno.