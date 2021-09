Estudantes do ensino superior têm mais dificuldades em Portugal

Novo perfil do estudante do ensino superior confirma Portugal como um dos países mais desiguais do espaço europeu.

Portugal é o país europeu onde mais estudantes do ensino superior oriundos de famílias carenciadas afirmam não ter possibilidade de suportar uma despesa inesperada. São 77% em comparação com a média de 47% registada entre os alunos de 26 países europeus que foram questionados no âmbito da nova edição do Eurostudent, um inquérito que tem como objectivo traçar um perfil dos estudantes do ensino superior.