Covid-19 em Portugal: mais cinco mortes e 713 novos casos

Portugal registou na sexta-feira cinco mortes devido à covid-19 e 713 novas infecções, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado.

Desde o balanço anterior, há menos dois doentes hospitalizados em Portugal, num total de 408. Destes, 83 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais sete.

Neste sábado foram anunciadas também mais 986 recuperações, num total de 1.016.913. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma ​1.066.346 ​casos confirmados e 17.952 ​vítimas mortais.

Há 31.481 casos activos de infecção, menos 278 do que no dia anterior, e 28.604 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 317 do que no último balanço.