Breve guia do ensino superior (para quem entrou e para quem ficou de fora)

Matrículas, procura de casa, custos com refeições, praxe. Eis alguns dos temas que serão comuns a muitos jovens nesta fase. Breve guia com algumas dicas também para quem não conseguiu ainda um lugar.

Chegou o dia. E os sentimentos podem variar entre a alegria de entrar no curso pretendido e a tristeza de não ter alcançado já o objectivo e precisar de esperar pelas vagas da 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Seja qual for o caso, há muitas perguntas a passar pelas cabeças dos pais e dos filhos. Vamos começar.