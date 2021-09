“Vamos precisar de fazer um estudo aprofundado sobre estes resultados”

“Este é um dos anos mais difíceis de analisar”, começa por confessar o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, António Fontainhas Fernandes, quando olha para os resultados da 1.ª fase do concurso de ingresso, que são conhecidos este domingo. É o seu primeiro concurso no cargo. Os números mostram que há mais candidatos do que no ano anterior, mas menos alunos colocados, o que pode significar que não havia vagas suficientes nas áreas em que os alunos queriam entrar. Mas entender por que motivo isto aconteceu vai exigir uma análise mais aprofundada, antecipa.