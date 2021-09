A vida marinha está em risco — e a culpa é nossa

Já se conhecem os 20 vencedores do concurso Ocean Photography Awards 2021 que, ao longo do mês de Setembro, foram anunciados no Instagram. O impacto negativo do ser humano no ecossistema marítimo é um dos temas abordados este ano: animais presos em anzóis, fios de pesca ou outros materiais descartados no oceano são as marcas das pescas ilegais e poluição.

Os prémios atribuídos no concurso são divididos por um total de oito categorias. A vencedora geral da competição foi Aimee Jan, com o prémio Ocean Photographer of the Year. A fotógrafa venceu com a imagem de uma tartaruga verde rodeada por um cardume de peixes de água doce, na costa de Ningaloo, na Austrália – uma zona conhecida pelos seus corais.

A novidade desta edição é o prémio Female Fifty Fathoms. Esta categoria foi criada com o objectivo de relembrar o papel das mulheres nas fotografias do oceano. Renee Capozzola, fotógrafa e professora de Biologia em Los Angeles, ficou com o primeiro lugar.

Outra das categorias, a Ocean Conservation Photographer of the Year, tem como tema a preservação ambiental, numa tentativa de alertar para os problemas que o oceano e a vida marinha enfrentam. A foto vencedora foi Silent Scream, de Kerim Subuncuoglu, que registou uma enguia morta por um equipamento de pesca abandonado na Turquia, a primeira imagem desta fotogaleria, que apresenta algumas das imagens que se destacaram.

O Ocean Photography Awards é um concurso que pretende dar a conhecer o fundo do oceano ao público em geral, sobretudo, as dificuldades da vida marinha. Até 17 de Outubro há uma exposição das fotografias patente nas margens do rio Tamisa, em Londres.

Texto editado por Amanda Ribeiro