A luta continua

Alexandria Ocasio-Cortez, a congressista-estrela-pop da esquerda americana, apareceu há dias na célebre gala de beneficência do Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque envergando um mural revolucionário em forma de vestido, com a frase “Tax the Rich” (“Tributem os Ricos”) pintada a encarnado sobre fundo branco. Quando vi as imagens do evento a circular, tentei imaginar Bernie Sanders no mesmo ambiente. Não consegui. Acho que ninguém o apanharia a cair naquela armadilha, em alegre confraternização com os ultra-ricos, num evento pensado para eles, a que só eles e os seus convidados têm acesso.