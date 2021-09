Senhoras e senhores, vai começar “o maior espectáculo do mundo”

Há muito que já sabia que no Dubai é tudo grande e em grande. Mas quando lá fui é que percebi realmente a obsessão daquele emirado por ser a capital mundial do superlativo: está lá o mais alto edifício do mundo (Burj Khalifa), a maior moldura do mundo (Dubai Frame), a piscina mais profunda do mundo para mergulho (Deep Dive Dubai) e abre no dia 21 a maior roda gigante do mundo. Vai daí, não é de estranhar que a Expo 2020, que arranca no dia 1 de Outubro, seja apresentada como “o maior espectáculo do mundo”. Com um ano de atraso à conta da pandemia, aquela que será a primeira exposição universal a acontecer no Médio Oriente vai decorrer durante 182 dias, até 31 de Março do próximo ano, e quer “celebrar o brilhantismo e as conquistas humanas”. Aqui levanto a ponta do véu e explico como estará organizada a exposição universal, que ocupa uma área duas vezes superior à do Mónaco. Portugal faz-se representar na Expo 2020 com um pavilhão que quer mostrar “Um Mundo num País”. Por fim, deixo-lhe ainda seis sugestões de visita no Dubai, daquelas que não pode mesmo perder. Boa viagem!

O Rafael Tonon, por sua vez, andou pela Andaluzia a tentar perceber o que é que torna tão especiais os vinhos de Jerez e o jamón daquela comunidade autónoma espanhola. E concluiu que são microorganismos como fungos e leveduras que ajudam a criar uma atmosfera perfeita para os produtos que só podem ser feitos ali — e em nenhum outro sítio do mundo. Há algo no ar da Andaluzia, há sim senhor. Pelo caminho, o Rafael ainda entrevistou Ángel Léon, o chef do mar, que está a desenvolver um interessantíssimo (e inusitado) trabalho com os produtos oceânicos no seu restaurante Aponiente (três estrelas Michelin), nas imediações de Cádis.

Já a Maria José Santana foi para Celorico da Beira tentar perceber o que têm de aprender os provadores do Queijo Serra da Estrela. Antes de obter o rótulo revelador da sua identidade e características únicas, um painel de especialistas avalia-lhe a crosta, a forma e a consistência, a textura e a cor da pasta e, claro está, o sabor e o aroma. Mas para isso estes provadores têm que submeter-se a uma formação específica. A Maria José foi assistir e agora conta-lhe tudo.

A Alexandra Prado Coelho passou por Évora, pelo Tua Madre, um restaurante onde Francesco Ogliari e Marisa Tiago cruzam as receitas italianas que sabem aproveitar o melhor dos produtos locais com as do Alentejo. Pelo caminho, ainda nos apresenta ao Projecto Km0, que quer pôr o Alentejo a comer mais produtos alentejanos.

No capítulo dos vinhos, o Edgardo Pacheco explica o muito que se pode fazer com a casta Fernão Pires e o Pedro Garcias disserta sobre os dilemas desta vindima. As novidades da semana são apresentadas pelo trio Pedro Garcias, Manuel Carvalho e José Augusto Moreira.

Três sugestões finais: a Carla B. Ribeiro revela as emoções que se sentem ao volante do Hyundai i20N, o Humberto Lopes activa a Memória de Viajante para recordar a multa de Moçambique e a leitora Patrícia Caeiros exorta ao deslumbramento (e também à indignação) com o Sudoeste alentejano.

É tudo por hoje. Mas antes ainda fica o recado: agora que já estamos no Outono, e os dias se tornam cada vez mais pequenos, é sempre boa ideia passar pelo site da Fugas, onde não faltam boas sugestões para os seus tempos de lazer. Agora sim, bom fim-de-semana – e boas fugas, sempre!

