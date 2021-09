Suspense é a palavra de ordem nas eleições alemãs

As últimas sondagens antes da votação deste domingo mostram SPD e CDU muito próximos. As potenciais alianças de partidos e os prós e contra de sentidos de voto aparecem em muitas conversas em todo o lado.

Numa praça entre traseiras de edifícios e um grande supermercado está um pequeno ajuntamento de pessoas, com uma voz a explicar calmamente vários temas: a participação da Alemanha na guerra do Afeganistão, o perigo de inflação, o que vai fazer para cortar as emissões de CO2 da Alemanha, ou a responder a um desabafo sobre as pessoas do Leste que, de um momento para o outro, ficaram sem nada quando as suas empresas fecharam depois da reunificação.