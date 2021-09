Macau fecha escolas e testa toda a população devido a infecção em funcionários de hotel para quarentenas

O Governo de Macau ordenou este sábado o encerramento das escolas e das instituições de ensino superior, na sequência de dois casos positivos em funcionários de um hotel para quarentenas no território.

Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) indicou ter exigido o encerramento a partir deste sábado “de todas as actividades e de todos os cursos realizados presencialmente, bem como o cancelamento ou adiamento de visitas ao exterior e outras, e o encerramento temporário das instalações de ensino”.

Para além disso, as autoridades já anunciaram a suspensão de serviços de transporte marítimo, o encerramento de instalações e pavilhões interiores públicos, o cancelamento de actividades desportivas e o encerramento de instalações desportivas.

Em conferência de imprensa esta manhã, o Governo de Macau anunciou que já a partir de hoje, e durante três dias, vão ser feitos testes para a covid-19 a toda a população. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, Ao Ieong U, explicou que a testagem em massa tem início a partir das 15h deste sábado (8h em Portugal) e dura até às 15h de terça-feira, 28 de Setembro. No total, serão disponibilizados 52 locais para testagem com um total de 367 pontos de amostragem.

A decisão do Governo de Macau surge poucas horas depois de ter sido detectado um segundo caso positivo de um segurança de um hotel, que tem acolhido pessoas obrigadas a cumprir quarentena no âmbito das medidas de restrição devido à covid-19.

Neste mesmo hotel, um dia antes, as autoridades diagnosticaram a doença numa das pessoas que se encontrava a fazer quarentena obrigatória de 21 dias, uma medida imposta a todos aqueles que cheguem a Macau através do estrangeiro, mesmo com um teste negativo à entrada de Macau e de estarem vacinados.

Trata-se de um residente de Macau, de nacionalidade turca, de 31 anos, que partiu da Turquia e que fez escala e transferência de voo em Singapura, de acordo com o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

As autoridades vão investigar as razões do surgimento de casos positivos entre funcionários neste hotel.

Macau decretou na sexta-feira o estado de emergência imediata. Em Agosto, após a detecção de quatro casos da variante Delta do novo coronavírus numa família, o Governo de Macau decretou também o “estado de emergência imediata” e a realização de testes à covid-19 a toda a população. Na altura, as autoridades anunciaram o encerramento de espaços culturais, desportivos e de diversão, bem como a suspensão ou cancelamento de actividades que se poderiam traduzir na aglomeração de pessoas.

Macau não registou qualquer morte associada à doença ou infectados entre os profissionais de saúde, tendo contabilizado até ao momento 66 casos desde o início da pandemia. No entanto, pouco mais de metade da população está vacinada, apesar de a administração gratuita da vacina estar disponível à população em geral há mais de meio ano.

A resistência à vacinação em Macau levou mesmo as autoridades sanitárias a determinarem que os trabalhadores de Macau, nos sectores público ou privado, ficam obrigados a fazer um teste à covid-19 a cada sete dias caso não estejam vacinados.