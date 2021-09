Aeroporto de La Palma inoperacional devido à acumulação de cinzas do vulcão

O aeroporto de La Palma, nas Canárias, está inoperacional por acumulação de cinzas, resultante da erupção do vulcão Cumbre Vieja, informou este sábado a empresa gestora dos aeroportos e do tráfego aéreo (AENA).

Segundo a empresa, citada pela agência EFE, iniciaram-se já as tarefas de limpeza, podendo a navegação aérea ser retomada a qualquer momento.

Hilo (1/2):

??Efectivos de @aena y de @sclapalma limpian la ceniza volcánica acumulada en la pista y la plataforma del #aeropuerto de #LaPalma. La superficie sobre la que se trabaja es de 250.000 metros cuadrados, equivalente a 50 campos de fútbol. #SafetyFirst pic.twitter.com/3QCcjnmIUf — Aena (@aena) September 25, 2021

A AENA [Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea] informou que os demais aeroportos das Ilhas Canárias estão operacionais, embora recomende aos viajantes que verifiquem com as suas companhias aéreas a situação dos seus voos.

“A prioridade é garantir a segurança das operações”, disse o responsável do aeroporto de La Palma.

As autoridades avançaram este sábado que mais 160 pessoas foram evacuadas de três vilas na sexta-feira, não podendo regressar a casa para recuperar os seus bens devido ao “evolução da emergência vulcânica. Nas últimas horas verificou-se uma intensificação da actividade vulcânica, com rios de lava a descerem do Cumbre Vieja, relata a Reuters. Os especialistas dizem que o vulcão entrou numa nova fase explosiva de actividade.

Entretanto, de acordo a informação avançada à EFE, a companhia aérea das Canárias Binter, que tinha suspendido na sexta-feira voos devido ao comportamento das nuvens de cinza, retomou os seus horários com a ilha de La Gomera e com os aeroportos de Tenerife Norte e Sul, mas mantém os voos de e para La Palma encerrados.

O vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.

Dezenas de casas já foram destruídas pela lava do vulcão que continua a correr em direcção ao mar, mas não há vítimas depois de as autoridades terem retirado mais de seis mil pessoas da zona da erupção.