Expo 2020: um ano depois do previsto, vai finalmente começar “o maior espectáculo do mundo” no Dubai

A Expo 2020 arranca no dia 1 de Outubro na capital mundial dos superlativos. No Dubai é tudo grande e em grande – e este espírito também está patente no gigantesco recinto expositivo, que tem duas vezes a área do Mónaco. No ano em que os Emirados Árabes Unidos comemoram os seus 50 anos, esta exposição, onde Portugal não falta à chamada, servirá igualmente para “marcar o início dos próximos 50 anos de lideranças e conquistas”.