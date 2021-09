Andaluzia: Ángel León, o chef do mar

Ángel León é um chef que vê no mar um potencial que poucos outros cozinheiros conseguem enxergar — como se possuísse uns óculos daqueles de mergulho que lhe dessem uma visão ainda mais nítida dos bichos e plantas que habitam os oceanos. Muito além do atum que ficou famoso na sua região, a Andaluzia, ele está interessado em toda a diversidade submersa: as moreias, as águas-vivas, os peixes que sempre foram descartados pelos pescadores. “Sou do tipo que acredita que tudo o que temos na terra podemos encontrar também no mar, de tubérculos a frutos”, afirma.