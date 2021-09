Moçambique: A multa

Estamos a sair do Maputo quase na hora das sete. Hora da partida era seis horas, só que a culpa foi do atraso. Agora estamos a passar nos bairros, a chegar na nacional 1. Vimos os cabritos habituais a sentar lá no cruzamento deles, os sossegados, a fingir que estão invisíveis na sombra inexistente do semáforo.