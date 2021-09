Cortes não retiram avanço dos Certificados do Tesouro na corrida pela rentabilidade

Remuneração média dos Certificados de Aforro e do Tesouro fica muito acima da generalidade dos depósitos a prazo, que contudo atraem muito mais poupança. Produtos do Estado são pouco divulgados.

O Estado voltou a reduzir a rentabilidade dos Certificados do Tesouro, destinados a aforradores particulares, mas a rentabilidade deste produto, juntamente com a dos Certificados de Aforro, continua competitiva no mercado da poupança, especialmente quando comparada com a de outras aplicações de capital garantido, como a dos depósitos a prazo.