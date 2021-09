Real Madrid sem poder de fogo frente ao Villarreal

Empate sem golos no Santiago Bernabéu deixa “merengues” à mercê do Sevilha, que tem menos um jogo.

O Real Madrid perdeu neste sábado uma enorme oportunidade de consolidar a sua liderança da liga espanhola, ao não conseguir melhor do que um empate sem golos no Santiago Bernabéu frente ao Villarreal em jogo da sétima jornada.

Este nulo deixa a equipa “merengue” com 17 pontos, três acima do Atlético Madrid (que perdeu com o Alavês), mas à mercê do Sevilha, que também está três pontos atrás e com menos um jogo disputado - o jogo com o Barcelona da jornada quatro foi adiado.

O embate com o “Submarino Amarelo” de Unay Emery foi ainda o primeiro jogo da temporada em que o Real Madrid, que tem beneficiado do óptimo entendimento entre Vinicius e Benzema no ataque, não marcou qualquer golo.