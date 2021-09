Penálti falhado de Bruno Fernandes valeu primeira derrota ao United

“Red devils” derrotados pelo Aston Villa. Manchester City vence no confronto com o Chelsea.

Bruno Fernandes falhou um penálti na derrota do Manchester United com o Aston Villa, enquanto João Cancelo esteve em destaque ao assistir Gabriel Jesus no golo da vitória do City sobre o Chelsea, na Premier League inglesa

Aos 93’, o médio português teve nos seus pés a oportunidade de igualar o encontro da sexta jornada, mas o seu remate foi parar à bancada, com a grande penalidade falhada a consumar a primeira derrota do Manchester United na edição de 2021-22 da Premier League.

Com o vizinho Manchester City a fazer valer o golo solitário de Gabriel Jesus para juntar-se ao quarteto de comandantes do campeonato - o líder Liverpool visita o Brentford apenas ao final da tarde -, os “red devils” lutaram até ao apito final para anular a vantagem dos visitantes, alcançada por Kortney Hause, aos 88 minutos.

Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no “onze”, o Manchester United tentou, mas não conseguiu chegar com verdadeiro perigo à baliza do Aston Villa, que, numa primeira parte inspirada, até teve um punhado de boas ocasiões para desfazer a igualdade.

Após uns primeiros 45 minutos em que o equilíbrio foi a nota dominante -- e que contaram com a contribuição de Diogo Dalot, que substituiu o lesionado Luke Shaw aos 34’ -, os “red devils” acumularam oportunidades falhadas, com Bruno Fernandes, autor de várias assistências, a ser um dos mais insatisfeitos.

Cavani entrou aos 82’ para formar dupla atacante com Ronaldo, mas o uruguaio acabaria por estar envolvido no golo dos visitantes, ao falhar a marcação a Kortney Hause, que, solto, marcou de cabeça na sequência de um canto e levou o Aston Villa ao sétimo lugar, com dez pontos.

A primeira derrota do Manchester United no campeonato, e terceira nos últimos quatro encontros, foi também o primeiro jogo em branco de Cristiano Ronaldo desde que regressou a Old Trafford, com os “red devils” a descerem à quarta posição da Premier League, com os mesmos 13 pontos de Liverpool, City e Chelsea.

Os “citizens” ascenderam à segunda posição da Premier League, por “obra” de Gabriel Jesus, que, aos 53 minutos, recebeu a bola de João Cancelo, numa jogada iniciada num pontapé de canto, e, depois de um grande trabalho, rematou à meia volta para garantir os três pontos.

Com Bernardo Silva também no “onze” inicial, o Manchester City conseguiu infligir a primeira derrota no campeonato ao Chelsea, que desceu a terceiro.