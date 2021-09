Oito em oito para o PSG

Continua o passeio do Paris Saint Germain na liga francesa. Os milionários parisienses alcançaram neste sábado a sua oitava vitória consecutiva em outras tantas jornadas, triunfando por 2-0 no Parque dos Príncipes sobre o Montpellier.

Ainda sem Lionel Messi, mas com Neymar, Mbappé, Di Maria e outros, o PSG contou com o tiro certeiro de Idrissa Guye para abrir o marcador aos 14’. Já perto do final foi Julian Draxler a fechar as contas do jogo, após assistência de Neymar. Os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes não sairam do banco.

Com mais esta vitória, a equipa de Mauricio Pochettino navega tranquilamente no topo, com 24 pontos, mais dez que o Marselha, que tem, no entanto, menos dois jogos disputados.

Bem mais atrás segue o campeão Lille, que teve uma tarde difícil em Estrasburgo, vencendo por 1-2, com dois golos de Jonathan David. Os portugueses José Fonte e Xeka foram titulares, enquanto Tiago Djaló entrou com o jogo em andamento.