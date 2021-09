Mais um Maldini a brilhar pelo AC Milan

Maldini é um apelido com peso histórico no futebol mundial e, em especial, no AC Milan. Primeiro Cesare Maldini, capitão dos “rossoneri” e campeão europeu, depois o filho Paolo Maldini, um dos melhores defesas da história, também ele capitão de uma era dourada do AC Milan, e, agora, Daniel Maldini, neto de Cesare e filho de Paolo.

Não é defesa, como o avô e o pai, mas um médio ofensivo que já é internacional jovem por Itália e que neste sábado foi titular pela primeira vez na primeira equipa do AC Milan. Com o pai a ver nas bancadas, Daniel, que fez toda a sua formação no AC Milan, juntou a essa primeira titularidade o primeiro golo pelos “rossoneri”, que ajudou a formação milanista a bater o Spezia por 1-2 na sexta jornada da Série A italiana.

Foi um jogo bastante complicado para o Milan, que precisou de mais de meio jogo para se colocar em vantagem, aos 48’, um poderoso golpe de cabeça de Daniel Maldini após cruzamento de Kalulu, numa jogada que começou em Rafael Leão, que entrara para a segunda parte.

O Spezia ainda conseguiu nivelar o resultado aos 80’, por Daniele Verde, mas Brahim Diaz marcou aos 86’, garantindo mais um triunfo para o AC Milan, que subiu provisoriamente ao primeiro lugar da Série A.