Jogos com História: A segunda vida de CR7 em Inglaterra

Cristiano Ronaldo insiste que não vive obcecado pelos recordes, antes são estes que o procuram. E a verdade é que os números continuam a surgir na sua carreira. O regresso a Inglaterra, quase duas décadas depois de ter trocado o Sporting pelo Manchester United, está a trazer à tona registos antigos, que o goleador faz questão de actualizar a cada semana. Um deles é a contabilidade de golos marcados aos adversários na Premier League: com 10 encaixados, o Tottenham é a principal vítima do português. Mas o Aston Villa já vai com nove e este sábado visita Old Trafford…