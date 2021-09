Iñaki Williams não falha um jogo do Athletic há mais de cinco épocas

Iñaki Williams já era um pioneiro do Athletic Bilbao, agora é também um recordista. O avançado de 27 anos chegou neste sábado aos 202 jogos consecutivos na liga espanhola, igualando a marca de Larrañaga, antigo jogador da Real Sociedad. Mais um jogo em La Liga, e Williams será o único dono de um recorde que será difícil de bater.

Há seis anos, Williams, basco de nascimento e filho de pais liberianos, tinha-se tornado no primeiro jogador negro a marcar um golo pelo Athletic Bilbao, um clube que só admite nas suas fileiras jogadores que tinham ligação ao País Basco. E neste sábado, no empate (1-1) no Mestalla frente ao Valência, Williams quase foi o herói do Athletic, mas o seu cabeceamento que daria a vitória foi detido por Cilessen.

O avançado já não falha um jogo do Athletic no campeonato desde Abril de 2016. Ou seja, já leva cinco épocas seguidas com o pleno de jogos na liga (38), mesmo que não seja o avançado mais produtivo do mundo - tem 67 golos marcados em 303 pela formação basca nas diversas competições. Mas tem sido sempre de grande utilidade para todos os treinadores que passaram pelo San Mamés nos últimos anos, e até chegou a ser uma vez utilizado na selecção espanhola.

Williams começou a jogar na equipa principal do Athletic em 2014-15 e logo começou a dar nas vistas. Desde então, já teve várias épocas a ultrapassar a dezena de golos (chegou a marcar 14 em 18-19), e já é uma lenda na equipa basca, uma de apenas três que se mantém desde sempre na primeira divisão espanhola - as outras são o Real Madrid e o Barcelona.

Ele não é o único Williams a mostrar o seu futebol no San Mamés. Nico, o irmão mais novo, já é internacional jovem por Espanha e desde a época passada que tem somado minutos na equipa principal do Athletic.