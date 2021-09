Deu empate o duelo dos “nerazzurri”

Um penálti falhado de um lado, um golo anulado do outro. O Inter Milão-Atalanta deste sábado podia ter caído para qualquer um dos lados, mas acabou em empate (2-2) mo duelo entre os dois “nerazzurri” da Série A italiana.

Começou melhor o campeão italiano no Giuseppe Meazza. Lautaro Martínez colocou o Inter em vantagem logo aos 5’, com assistência de Barella, mas a formação de Bérgamo conseguiu a reviravolta ainda antes do intervalo, com golos de Malinovsky (30') e Toloi (38').

Edin Dzeko nivelou o resultado para o Inter aos 71’, mas o jogo podia ter ido para qualquer um dos lados. Aos 86’, Dimarco teve uma oportunidade soberana para colocar o Inter na frente - falhou um penálti, e, aos 88’, a Atalanta ainda festejou um golo de Piccoli, mas o lance seria anulado após intervenção do videoárbitro.

Com este empate na sexta jornada, o Inter descolou do seu rival AC Milan na classificação, agora com 14 pontos, menos dois que os “rossoneri”, que bateram neste sábado o Spezia por 2-3 e que seguem na liderança da Série A.