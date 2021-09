Borussia Dortmund perde antes de receber o Sporting

O Borussia Dortmund sofreu neste sábado a sua segunda derrota da temporada na Bundesliga. O próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões (defrontam-se na terça-feira) perdeu no terreno do Borussia Moenchengladbach por 1-0, num jogo em que passaram mais de uma hora a jogar com dez.

Com Raphael Guerreiro a titular (saiu aos 83'), mas sem Erling Haaland (lesionado), o Dortmund acabaria por sofrer o único golo da partida aos 39’, por Zakaria, que beneficiou de um ressalto num defesa para bater o guarda-redes Kobbel.

Pouco depois, a formação orientada por Marco Rose acabaria por ficar a jogar com dez, devido à expulsão por acumulação de amarelos de Dahoud, aos 40’.

Com mais esta derrota, a segunda em seis jornadas, o Borussia Dortmund segue na quarta posição, com 12 pontos, a quatro do líder Bayern Munique.