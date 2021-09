Super-heróis: Actriz portuguesa Jani Zhao integra elenco do segundo filme Aquaman

A actriz portuguesa Jani Zhao será uma das estrelas da sequela de Aquaman, Aquaman and The Lost Kingdom, um filme da Warner Brothers e da DC Comics agendado para estrear já no próximo ano. O anúncio foi feito ao final do dia de sexta-feira na imprensa especializada norte-americana e na madrugada deste sábado pela actriz.

Os novos nomes de um elenco em construção são Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan para um filme que contará com os mesmos protagonistas do seu antecessor - Jason Momoa como Aquaman e Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Amber Heard e Dolph Lundgren nos principais papéis. A actriz portuguesa de ascendência chinesa publicou na madrugada deste sábado uma curta declaração na sua conta de Instagram sobre o tema, manifestando-se “tão entusiasmada e grata por ser parte” do projecto da Warner Brothers.

Jani Zhao tem um currículo variado, que passou por novelas como Jogo Duplo ou a juvenil Morangos com Açúcar, mas que é sobretudo composto por séries como Sul, O Mundo Não Acaba Assim ou Sim, Chef! e por filmes como Peregrinação ou Cabaret Maxime. Esta é a sua estreia no mercado internacional e logo num candidato a blockbuster como é a sequela de Aquaman (2018). O primeiro Aquaman é o filme mais bem sucedido do universo da DC Comics no cinema, com receitas mundiais brutas de 979 milhões de euros.

O filme é realizado por James Wan e está já em rodagem. Jan Zhao terá a seu cargo uma personagem que não emana da banda-desenhada que serve de base a estas histórias - trata-se de Stingray (nome de animal que pertence às raias, em português), sobre a qual não há mais informações.

A contratação de Jani Zhao surge meses depois de a portuguesa Daniela Melchior ter sido catapultada para o estrelato após a sua participação noutro filme de super-heróis do mesmo estúdio, Esquadrão Suicida, numa personagem secundária que não a impediu de ascender durante alguns dias a um trono virtual do meio, o do índice de popularidade da base de dados digital IMDB.

Jani Zhao tem 28 anos e em 2017 participou no programa Passaporte, que apresenta uma selecção de actores portugueses a directores de casting de vários países. Na mesma edição do programa promovido pela directora de casting portuguesa Patrícia Vasconcelos com o apoio da Academia Portuguesa de Cinema estava a directora de casting britânica Lucinda Syson, que é uma das responsáveis pela escolha do elenco de Aquaman and The Lost Kingdom. O programa já colocou Albano Jerónimo e Ivo Alexandre na série Vikings, Lídia Franco a filmar com Michael Bay em 6 Underground ou Nuno Lopes em White Lines, bem como Joana Ribeiro e Ana Padrão num episódio-piloto de Stephen King para a Amazon Prime Video. E forneceu grande parte do elenco do filme Fátima, do italiano Marco Pontecorvo, graças aos encontros promovidos no programa.

A estreia do segundo filme Aquaman está agendada para 16 de Dezembro de 2022.