O turismo sofreu uma hecatombe. Um ano depois, o que aconteceu a Emanuel, Ana, Camila, Pedro, Rui, Mário?

Rui Sampaio sobe as escadas em direcção ao seu novo escritório e logo avisa que o espaço está longe de ter o charme de Alfama. Dentro do edifício cor-de-rosa no bairro residencial de Alvalade, Lisboa, perto do mercado, há uma série de empresas, trabalhadores a ocupar pequenas salas que se colam umas às outras em enormes corredores. Entramos e dirige-se ao pequeno terraço onde duas cadeiras e uma mesa servem de apoio ao almoço. Mostra, feliz, as plantas e fala com prazer da possibilidade de estar ao ar livre.