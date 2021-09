Os portugueses vivem mais tempo na região Norte: até aos 81,46 anos

Na última década, a esperança de vida dos portugueses à nascença aumentou para os 81,06 anos. As mulheres continuam a poder contar com vidas mais longas dos que os homens, mas o intervalo continua a estreitar-se. A região do Cávado regista a esperança de vida mais longa (82,10 anos) mas é no Centro que as mulheres podem contar durar em média até aos 84 anos de idade.