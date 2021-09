Manuel Carmo Gomes sobre a última fase de desconfinamento: “Poucos países estarão numa situação como a nossa”

Epidemiologista diz que portugueses já estão muito desconfinados e que é a altura certa para avançar para mais uma fase de reabertura da sociedade e economia. Não se opõe ao fim do uso de máscara nos recreios das escolas, mas no caso das discotecas e bares “a história é outra”.

Um dia depois de o Governo anunciar que o país avança para a terceira e última fase de desconfinamento, já no próximo dia 1 de Outubro, Manuel Carmo Gomes, professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) e um dos peritos mais consultados para avaliar a evolução pandemia, diz que Portugal é um dos países do mundo em melhor situação para avançar para o Outono/Inverno, fruto da alta cobertura vacinal e da descida de quase todos os indicadores relacionados com a doença.