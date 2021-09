Covid-19. “Actividade pandémica” com tendência decrescente em Portugal

A “actividade pandémica” relacionada com a covid-19 ainda apresenta uma intensidade moderada em Portugal, mas a tendência é decrescente a nível nacional. A prova desta desaceleração é a diminuição de todos os indicadores que têm sido utilizados para medir a presença da doença — dos novos casos, passando pelos internamentos e pela mortalidade —, segundo revela o relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas para a covid-19.

O documento é publicado todas as sextas-feiras pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).

A incidência da doença (número de casos registados em 14 dias por 100 mil habitantes) é agora de 125 casos e este indicador tem uma “tendência decrescente”. Em relação à semana anterior, a incidência diminuiu em todas as regiões do país. É no Algarve onde permanece mais elevada, com 272 casos por 100 mil habitantes, mas já abaixo do limiar de 480 casos. O Alentejo apresenta uma incidência de 138 casos, o Norte de 123 casos, Lisboa e Vale do Tejo de 120 casos e o Centro de 110 casos.

O grupo etário com a incidência mais elevada é o dos 20 aos 29 anos (183 casos), apresentando, ainda assim, uma tendência decrescente, segundo destaca o relatório. “O grupo etário dos indivíduos com 80 ou mais anos apresentou uma incidência de 105 casos por 100 mil habitantes, que reflecte um risco de infecção inferior ao risco da população em geral, com tendência estável”, lê-se no documento.

Olhando para os dados disponibilizados pela DGS e pelo INSA, desde o início do processo de vacinação, o vírus provocou a morte de 309 pessoas com vacinação completa, com 77,3% destes óbitos a ocorrerem na faixa mais idosa da população (pessoas com 80 ou mais anos). Estas informações foram actualizadas pela última vez a 3 de Setembro pela DGS e INSA, que informam que estes dados só são divulgados uma vez por mês.

Além disso, foram identificados 29.373 casos de covid-19 num total de 6.824.392 pessoas com vacinação completa há mais de 14 dias. Ou seja, apenas 0,4% de todas as pessoas que terminaram o esquema vacinal foram infectadas com o vírus. Entre as pessoas infectadas, 303 (ou 1%) foram internadas com diagnóstico principal de covid-19 e 100 foram internadas com diagnóstico secundário. Mais de metade (59%) dos internados com diagnóstico principal de covid-19 tinham mais de 80 anos.