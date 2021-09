Centros de vacinação covid vão ser usados para vacinar contra a gripe

Os centros de vacinação que estão a ser utilizados para administrar as vacinas contra a covid-19 vão também passar a ser usados para vacinar contra a gripe.

Num comunicado enviado esta sexta-feira às redacções, a task force que coordena o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal apela a todas pessoas que recuperaram de infecção por SARS-CoV-2, “diagnosticada há pelo menos três meses, e que não tenham sido ainda vacinadas contra a covid-19, para que compareçam num centro de vacinação covid-19, recorrendo à modalidade ‘casa aberta’, com a maior brevidade possível, uma vez que estes centros serão, em breve, empenhados na vacinação da gripe”.

A task force relembra ainda que “a modalidade de ‘casa aberta’ está a funcionar sem restrições às faixas etárias, nem ao local de residência dos utentes”. “Actualmente, existindo um ritmo de vacinação mais reduzido (uma vez que a maioria da população já se encontra vacinada) e disponibilidade de vacinas, as segundas doses podem ocorrer num centro de vacinação diferente do local onde foi administrada a primeira dose”, acrescenta.

António Costa tinha já referido, na quinta-feira, quando anunciou o levantamento das restrições após a reunião do Conselho de Ministros, que está previsto “manter os centros de vacinação como eles existem, neste momento, para dar execução à decisão que venha a ser tomada” a propósito da eventual administração de uma terceira dose da vacina contra a covid-19. O entendimento do Governo, disse, é que “vão seguir em paralelo os processos de vacinação da gripe e da eventual vacinação da terceira dose” contra a covid, com o primeiro-ministro a destacar que “tem de ser dada prioridade à vacinação da gripe porque essa é certa”. Além disso, notou, “entre a toma de uma dose da vacina da gripe e a terceira dose da vacina contra a covid-19 tem de mediar pelo menos 14 dias”.