Nem a dor de dentes tirou o PRR da boca de Costa

O líder do PS e Fernando Medina desceram o Chiado em festa e acompanhados por uma grande multidão. Tudo terminou com fortes apelos ao voto e com Medina a deixar recados à direita e esquerda.

O último dia da campanha de António Costa em Lisboa começou mal. O secretário-geral do PS não esteve mais de 15 minutos no Palácio D. Diniz, em Odivelas, devido a um problema num dente que o obrigou a ir ao estomatologista. Mas terminou em grande, com a tradicional descida socialista do Chiado a arrastar uma multidão, numa enorme festa que agradou ao líder e ao candidato à autarquia alfacinha, Fernando Medina. E a meio da arruada Costa confirmava ao PÚBLICO que o problema no dente estava resolvido. A passeata terminou com um forte apelo ao voto. “Não se iludam com as sondagens [que dão a vitória a Medina]”, pediu o actual presidente da câmara de Lisboa.