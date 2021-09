Paridade nas autarquias: “O poder continua nas mãos dos homens”

Conversas sobre igualdade no dia-a-dia, por Aline Flor. Subscreva o Do Género no iTunes, SoundCloud, Spotify ou outras aplicações para podcasts.

No regresso do podcast Do Género, ouvimos duas ex-autarcas: Berta Nunes, actual secretária de Estado para as Comunidades e a primeira mulher em todo o distrito de Bragança a liderar uma câmara municipal (eleita em 2009 em Alfândega da Fé), e Isabel Damasceno, actual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que foi presidente da Câmara de Leiria entre 1998 e 2009, antes da entrada em vigor da lei.

Conversamos ainda com Maria Helena Santos, investigadora do ISCTE, que com Ana Espírito-Santo e Ana Lúcia Teixeira foi autora do “Balanço da implementação da Lei da Paridade em diferentes níveis de governo”, uma análise da evolução da presença de mulheres e homens na política.

