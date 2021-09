Em Matosinhos o lema é um por todos e todos contra o PS

Sentado no muro que separa o passeio marítimo do areal da praia de Matosinhos está Joaquim Ventura, de 81 anos. Leixonense desde sempre, não deixa fugir a oportunidade de demonstrar o seu descontentamento relativamente à obra em curso nas imediações do Estádio do Mar, casa do seu clube. Endereça a crítica a Luísa Salgueiro, actual presidente da câmara e candidata ao segundo mandato pelo PS, que por ali passa numa acção de campanha da sua candidatura.