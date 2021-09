Guia para a noite eleitoral de domingo

Com as urnas a encerrarem às 20h00 (mais uma hora nos Açores), as primeiras projecções sobre resultados das autárquicas só podem começar a ser divulgadas às 21h00. É nesse momento que se tornam mais claros os contornos das vitórias e derrotas nas grandes cidades e nos municípios que atraíram as atenções nesta campanha, como foi o caso da Figueira da Foz. Depois, a contagem dos votos nas horas seguintes permitirá perceber a malha mais fina dos triunfos ou dos fracassos de cada força política. São alguns desses momentos-chave que o PÚBLICO escolheu a poderem merecer a atenção de quem segue a noite eleitoral: