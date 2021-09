Mais de 60 pinguins apareceram mortos numa praia da África do Sul. O que os matou?

Os assassinos deixaram uma praia da África do Sul com dezenas de corpos e desapareceram, deixando um massacre e um mistério atrás. Os culpados eram desconhecidos até que especialistas olharam mais atentamente para os 63 pinguins-africanos encontrados mortos na última sexta-feira de manhã, na Boulders Beach, perto da Cidade do Cabo, e descobriram ferrões nos seus olhos. Um médico veterinário voltou ao local e reparou em algo que tinha escapado aos investigadores da primeira vez: muitos mais corpos espalhados pelo chão, mas, desta vez, bem mais pequenos.