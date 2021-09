Eles estão na rua: por todo o mundo, ouvem-se protestos pelo clima

Por todo o mundo já se vão ouvindo os protestos pelo clima - estão marcados mais de 1200. Esta sexta-feira, os activistas encheram as ruas de Berlim, Varsóvia, Áustria e também de Lisboa, mas há mais protestos marcados, inclusivamente em várias outras cidades do país.

Na Alemanha, a manifestação contou com Greta Thunberg, a jovem sueca que deu início ao movimento, e que, depois de marchar junto dos restantes activistas, subiu ao palco para discursar.

Por cá, esta manhã saiu-se à rua em Albufeira, Aveiro, Braga, Faro, Lisboa, Madeira, Mafra, Santarém e Viseu. Estão ainda marcados protestos nas Caldas da Rainha (Praça da Fruta, 15h), Coimbra (Praça 8 de Maio, 17h), Guimarães (Largo Condessa da Mumadona, 15h), Porto (da Praça da República à Avenida dos Aliados, 15h) e Sines (às 18h).

Em Lisboa, cerca de 200 pessoas marcaram presença na manifestação. A porta-voz da Greve Climática Estudantil Diana Neves disse à agência Lusa que "só deixa de haver motivos para fazer greve quando os governos e as instituições decidirem dar ouvidos" e "fazer uma transição justa, tanto climática como social". "Até lá, vamos continuar a sair e a reivindicar os nossos direitos, sobretudo o direito a ter futuro", declarou, apontando que "o sistema socioeconómico continua a ser guiado pelas empresas [que exploram combustíveis] fósseis", referiu.

Sobre a interseccionalidade da marcha — que, desta vez, trouxe para a mesa o racismo, o sexismo, a discriminação de pessoas com deficiência e a desigualdade de classes —, Diana Neves referiu que "a crise climática é um dos factores que vai aumentar todas as outras crises". "Sabemos que são sempre as mesmas pessoas que estão mais expostas e são mais fragilizadas a qualquer crise social, desde as minorias étnicas às mulheres, aos trabalhadores ou aos "LGBTQIA+", disse a porta-voz da Greve Climática Estudantil.

