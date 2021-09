Coisas da Linguagem

O vencedor do Prémio Nobel de Medicina, Tim Hunt, disse em 2015, numa entrevista, que a presença de mulheres cientistas em laboratórios é muito “perturbadora para a ciência porque é muitíssimo importante que num laboratório as pessoas estejam em igualdade de condições”, já que “três coisas acontecem quando elas estão no laboratório: apaixonamo-nos por elas, elas apaixonam-se por nós e, quando as criticamos, elas choram”.