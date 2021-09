Douglas Stuart: " Inspiram-me as almas ternas em lugares difíceis"

Vive em Nova Iorque há vinte anos. A distância face a Glasgow, onde nasceu e teve infância difícil, deu-lhe a claridade necessária para conseguir ficcionar sobre esses anos da década de 1980 em que o thatcherismo atirou para o desemprego dezenas de milhares de pessoas. Douglas Stuart deu-lhes agora voz num romance comovente e duro, Shuggie Bain. E ganhou o Booker Prize.

Shuggie Bain é a história de uma criança que cresceu em situações difíceis, em Glasgow, durante a década de 1980, muito à semelhança da infância do seu autor. Mas Douglas Stuart esclarece que não escreveu um livro de memórias.

“Este livro é um romance, um trabalho de ficção. Não quero que nenhum leitor que leia Shuggie Bain pense que é a minha infância que ali está. Cresci num bairro pobre da classe operária, vivi o problema de alcoolismo da minha mãe, e descobri que a minha sexualidade era diferente. Tudo isso está no romance, mas o livro não é sobre mim. É sobre aquelas personagens. Na ficção podemos tomar conta das situações, ter controlo sobre elas, na vida não, especialmente quando se é uma criança. Podemos pôr as personagens a dizer e a fazer o que queremos, e podemos juntar outras coisas. Numa autobiografia não se pode fazer isso, temos que contar a verdade, ou uma aproximação à verdade. Quando comecei a escrever o livro apareceram muitas vozes que eu não conhecia. A ficção é por isso muito mais excitante do que a realidade. Mas ter sido capaz de compartilhar a minha história sob a forma de romance, foi libertador e fez-me sentir menos solitário. É muito cansativo esconder partes de nós, seja o facto de ser gay, o de ter crescido pobre, ou de ter perdido a mãe na luta contra o vício. É cansativo mostrar umas partes e esconder outras.”

A entrevista é de José Riço Direitinho. Assim como a experiência desta "escrita ágil, barroca e adjectivada (merece ser aqui referida a brilhante tradução de Hugo Gonçalves), sem nunca se tornar pesada", que conta uma história sobre pobreza, vício e abuso.

Publicado seis anos depois da estreia com Ana de Amsterdam, onde a crítica sublinhou a rara capacidade de Ana Cássia Rebelo para desmontar o universo feminino a partir de uma escrita autobiográfica, despudorada, Babilónia é o aprofundar de uma nova forma de escrever sobre a ideia de mulher.

A protagonista é Aninhas, que se assume como a possibilidade de todas as mulheres em textos uns mais ficcionais do que outros, curtos, alguns contos breves, histórias, fragmentos de conversas, na primeira ou na terceira pessoa.

Na música, Mário Lopes e Vítor Belanciano propõem-nos 10 000 Russos e Julinho KSD:

Os primeiros, com Superinertia, quarto álbum, cantam em psicadelismo e rock’n’roll hipnótico, exploratório, uma Europa inerte e cansada. No momento em que partem para uma digressão europeia de um mês.

O segundo confirma-se como ponta de lança musical depois de ter visto frustrados os seus caminhos como extremo-esquerdo nos relvados do futebol. Nos últimos anos, a versatilidade, a fisicalidade e o crioulo da música de Julinho KSD levantaram voo. Agora lança o álbum de estreia, Sabi na Sabuja, qualquer coisa como “estar bem na vida”.

No dia em que se assinala o 30.º aniversário de Nevermind, o icónico álbum dos Nirvana, Daniel Dias recupera o percurso de bandas e artistas que antecederam o grunge e mediram o pulso de uma cidade, Seattle, uma terra isolada antes de, por um breve momento na história, ser o “epicentro da música popular”. O lado b) do grunge...

Deixo-vos com um uivo... e com canções pop, música instrumental e os seus ruídos, bandas sonoras. Estão já a ouvir?

É o mistério Ennio Morricone: Ennio, documentário de Giuseppe Tornatore que vimos no Festival de Veneza. Ao contrário do formato habitual do documentário musical, que é biográfico e explicativo, Ennio deixa que Morricone continue a ser “enigmático”, uma das formas como o descrevem (vale ainda “seco” e “obsessivo”, tudo temperaturas que o espectador pode medir, e é expressiva Liliana Cavani: “Era um louco”... ). Ennio não os contradiz e ensina-nos a ouvir a música.