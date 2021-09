Vai ser mais uma semana cheia de futebol. Entre campeonato, Taça de Portugal e competições europeias, haverá muito para acompanhar.

Já nesta sexta-feira, Sporting e FC Porto entram em campo para tentar manter a perseguição ao líder Benfica, que até tem uma deslocação bem complicada, no sábado, ao terreno do Vitória de Guimarães.

Os campeões nacionais receberam o Marítimo e venceram pela margem mínima, com um golo de penálti no período de compensação. Já o FC Porto defrontava o Gil Vicente em Barcelos esta noite, numa deslocação que Sérgio Conceição apelidou de muito complicada para os “dragões”.

Mais complicada, pelo menos historicamente, é a deslocação do Benfica a Guimarães. Os “encarnados” chegam ao terreno do Vitória só com triunfos nesta Liga, mas a equipa agora treinada por Pepa, apesar de só ter ganho por uma vez nas seis jornadas já disputadas, tem mostrado bons pormenores.

A jornada completa da I Liga e os horários das transmissões televisivas estão aqui. Já na II Liga, o fim-de-semana será de Taça de Portugal, com a segunda ronda da prova a ser disputada ainda sem clubes do principal escalão do futebol português. Encontra aqui os jogos desta segunda eliminatória.

Sporting, FC Porto e Benfica terão depois dos compromissos nacionais mais uma jornada da Liga dos Campeões pela frente, cujo calendário completo encontra aqui.

Na terça-feira, o FC Porto recebe um Liverpool que está em grande forma e lidera, ainda invicto, a Liga inglesa, juntamente com Chelsea e Manchester United. Já o Sporting desloca-se ao terreno do Borussia Dortmund, actual terceiro classificado da Bundesliga.

Na quarta-feira será a vez de o Benfica receber um Barcelona a atravessar um dos períodos mais conturbados da sua história, financeiramente a viver uma situação complicada e desportivamente ainda a sarar as feridas da saída de Messi.

Já na quinta, será a vez do Sporting de Braga jogar na Liga Europa, recebendo no seu estádio os dinamarqueses do Midtjylland. A jornada completa da prova está aqui.

Na jornada do fim-de-semana dos principais campeonatos europeus, o destaque vai todo para o duelo de sábado entre o Chelsea e o Manchester City na Premier League.

No futsal, Portugal segue no Mundial e apurou-se para os quartos-de-final depois de eliminar a Sérvia. Segue-se agora a Espanha.

Quanto aos desportos sobre rodas, o Grande Prémio da Rússia será no domingo, em Sochi, naquela que é a 15.ª prova de um Mundial que está ao rubro por causa da luta entre Verstappen e Hamilton.

Já na Flandres terminam os Mundiais de ciclismo. No sábado disputa-se a prova de fundo feminina de elite, com Daniela Campos e Maria Martins na estrada, enquanto no domingo será a corrida masculina onde estarão os portugueses André Carvalho, João Almeida, Nelson Oliveira, Rafael Reis, Rúben Guerreiro e Rui Oliveira.

Por fim, nota para o início da Ryder Cup, no Wisconsin, EUA, que durará até domingo.