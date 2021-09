Independentistas pedem aos catalães para protestarem contra detenção de Puigdemont na Sardenha

Dirigentes políticos e da sociedade civil presentes numa manifestação no centro de Barcelona, enquanto o ex-presidente catalão espera para ser ouvido pela justiça italiana e acredita que será libertado.

Centenas de pessoas protestaram esta sexta-feira de manhã no centro de Barcelona contra a detenção do ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, na quinta-feira à noite, na Sardenha. O dirigente independentista, actualmente eurodeputado e indiciado em Espanha por crimes de sedição, rebelião e desvio de fundos nos preparativos para o referendo soberanista e para a declaração unilateral de independência, em Outubro de 2017, deverá comparecer nas próximas 48 horas perante a justiça italiana.