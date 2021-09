China quer reforçar laços com França depois de controvérsia com os EUA

Crise diplomática entre Paris e Washington por causa do pacto de segurança do Indo-Pacífico abre espaço para Pequim.

A China quer aproveitar a polémica em torno do novo pacto de segurança do Indo-Pacífico para reforçar a cooperação diplomática com França.

A iniciativa coube ao embaixador chinês em Paris que falou do reforço da cooperação entre os dois países como algo do “interesse de todo o mundo”. “Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a China e a França devem ter a responsabilidade de manter a paz e a estabilidade internacional, promover o desenvolvimento global e o multilateralismo”, afirmou Lu Shaye numa entrevista à Sputnik France, a delegação da agência noticiosa russa.

A aparente aproximação de Pequim surge numa altura em que as relações entre França e os EUA atingiram um dos pontos mais baixos das últimas décadas. Na base do conflito está a criação do pacto de segurança do Indo-Pacífico (AUKUS), que junta os EUA, a Austrália e o Reino Unido, e que por incluir a partilha de tecnologia militar tornou desnecessário o contrato para a venda de submarinos franceses à Austrália. O negócio estava avaliado em 31 mil milhões de euros e era fundamental para a indústria de defesa francesa.

Paris condenou veementemente a iniciativa entre os três países, acusando-os de terem agido sem consultar os aliados militares da NATO. A quebra de confiança levou o Presidente francês, Emmanuel Macron, a convocar de urgência os embaixadores nos EUA e na Austrália.

Esta semana, Macron e o Presidente dos EUA, Joe Biden, falaram pela primeira vez sobre o incidente e concordaram em organizar uma cimeira entre ambos no próximo mês.

Pequim também criticou a criação do pacto de segurança – que vê como um acto hostil numa região onde quer exercer a sua hegemonia geopolítica –, mas espera agora poder lucrar com o afastamento entre Paris e Washington. Lu Shaye recusa qualificar a polémica entre os dois aliados históricos como “boas notícias” para Pequim, mas disse acreditar que o episódio terá sido um “verdadeiro choque para as relações entre os EUA e a Europa”.

“Acordos de armamento em tão grande escala nunca são favoráveis à paz mundial, não nos devíamos envolver numa corrida bélica”, afirmou o embaixador, que também criticou o pacto do Indo-Pacífico que “toda a gente sabe ter como alvo a China”.