Emporio Armani assinala 40 anos com uma colecção primaveril delicada e fluida

O designer italiano Giorgio Armani apresentou uma colecção Emporio Armani leve e fluida para mulheres e homens na Semana da Moda de Milão, na quinta-feira, aproveitando o evento para assinalar 40 anos da chancela.

O desfile Primavera/Verão de 2022 apresentou uma variedade de vestidos de chiffon, fatos-macacos, blazers leves e fatos tipo pijama em materiais macios — propostas que casam com a etiqueta Emporio Armani, vista como uma marca mais jovem do que a principal linha Giorgio Armani.

Para as mulheres, as parkas apresentaram-se adornadas com fechos de correr, as calças leves e, por vezes, transparentes, enquanto os tops de chiffon eram combinados com saias ou calções no mesmo tipo de tecido.

Giorgio Armani, de 87 anos, abriu o desfile em tons suaves de caramelo, cinzento, bege e rosa, para depois surgirem os mais ousados azuis, verdes e vermelhos. A roupa de noite consistiu em vestidos de lantejoulas cintilantes e saias e tops cheios de brilhos, com alguns a revelarem padrões florais.

“Nesta estação, a viagem começa num deserto imaginário, atravessando o seu oásis e terminando em vibrantes caminhos de cor”, lia-se nas notas do espectáculo. “Tudo se mistura, muito livremente.”

Na linha masculina, viram-se blazers personalizados, túnicas e calças largas, algumas estampadas, além de bermudas que casavam com camisas de seda.

Alexandra Moura regressa a Milão

A Semana de Moda de Milão, que arrancou na terça-feira, prolonga-se até dia 27 de Setembro, estando previstos 28 desfiles presenciais, como os da Fendi, da Versace e o de estreia de Raf Simons para a Prada, e 24 desfiles digitais. De destacar o regresso de Alexandra Moura a Milão, que, segundo a Lusa, foi a primeira designer portuguesa a ser integrada no calendário oficial desta Semana da Moda, em 2019. A colecção Primavera/Verão 2022 de Alexandra Moura é revelada, na segunda-feira, no Museu Della Permanente, pelas 10h (11h em Lisboa).

Ainda durante a Semana da Moda de Milão está prevista a apresentação da Brasil Eco Fashion Week (BEFW), dedicada exclusivamente à indústria da moda sustentável. “A BEFW apresenta iniciativas de inovação social, ambiental e têxtil da indústria brasileira que estão a trilhar o caminho da sustentabilidade na moda”, lê-se no site oficial da Semana da Moda de Milão.

A plataforma pretende posicionar oito marcas e designers no mercado internacional, promovendo desfiles e showrooms naquela que é considerada uma das mais importantes mostras de moda a nível mundial. Natural Cotton Color, Catarina Mina, Libertees, KF-Kel Ferey, Helena Pontes, Eneas Neto, Dona Rufina e Rico Bracco são as oito marcas e designers escolhidos para se apresentarem a Milão.