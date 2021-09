Garantia pública para créditos em moratória totaliza mil milhões

A tão aguardada informação sobre a garantia pública a dar a créditos de empresa actualmente sob moratória foi divulgada esta sexta-feira, a menos de uma semana do fim da medida que permitiu a suspensão dos pagamentos dos empréstimos.

A nova Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar, destinada apenas e empresas que operam nos sectores mais afectados pela pandemia de covid-19, e que não possam retomar o pagamento regular dos empréstimos, tem uma dotação de mil milhões de euros e “um prazo máximo de operação de até 8 anos (ou de até 10 anos, no caso de micro e pequenas empresas), incluindo um máximo de 24 meses de carência de capital”, anunciou o Banco Português de Fomento (BPF).

De acordo com a instituição pública, a cobertura da Retomar pode abranger operações de reestruturação da totalidade dos empréstimos em moratória, de refinanciamento parcial da totalidade das operações de crédito em moratória, e ainda empréstimo com garantia para cobertura de necessidades de liquidez adicional.

Como já tinha sido anunciado, as operações de crédito a celebrar no âmbito da medida garantem até 25% das operações elegíveis a serem reestruturadas e dos eventuais empréstimos para cobertura de necessidades de liquidez adicional, e até 80% dos créditos utilizados para refinanciar operações elegíveis.

O período de carência de capital, pagando apenas juros, será no mínimo de seis meses e máximo de 24 meses, desde a data de contratação da garantia com a Sociedade de Garantia Mútua (SGM). E no caso de financiamento para liquidez adicional, o período de carência de capital terá um limite máximo de 24 meses.

Mas a medida, como avançava o Jornal Económico esta sexta-feira, impõe um conjunto de condições aos bancos e às empresas nos processos de reestruturação dos créditos, nas nomeadamente nas reestruturações e refinanciamento, mas também sobre taxas de juro.

Assim, “o montante máximo de garantia a atribuir por beneficiário não deverá exceder 10 milhões de euros”. Mas há outra condição, “o valor de garantia a atribuir por beneficiário apenas poderá ultrapassar o limiar de um milhão de euros quando os créditos (loans) que determinem a ultrapassagem desse limiar estejam cobertos por garantias hipotecárias que representem um LTV (loan-to-value) inferior ou igual a 80%”.

Quanto a taxas de juro, nas operações de reestruturação ou de refinanciamento, não poderão ser superiores à taxa de juro que vigorava na operação original, consoante o caso. Em caso de consolidação, a taxa de juro não poderá ser superior à média ponderada das taxas de juro que vigoraram nas operações objecto de consolidação.

No caso dos financiamentos adicionais, para garantir liquidez às empresas, também há limites. “Por acordo entre a instituição de crédito e o beneficiário, será aplicada uma modalidade de taxa de juro fixa ou variável, acrescida de um spread, limitado ao máximo de 1,25% nos empréstimos até um ano de maturidade, até 1,50% nas maturidades de um e três anos de maturidade, e até 1,85% para operações acima de três anos.